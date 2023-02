Psg | Mbappé si allena con la squadra | verso il recupero record in vista del Bayern

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Kylianha svolto parte della seduta mattutina con i suoi compagni dial Camp des Loges. Il francese, che lo scorso 1 febbraio contro il Montpellier aveva subito una lesione muscolare alla coscia sinistra, torna quindi a lavorare all’aperto per la prima volta dopo l’infortunio svolgendo esercizi diversi da quelli riabilitativi, concludendo anche la seduta con qualche tiro in porta. Il Psg spera di averlo a disposizione per gli ottavi di finale di Champions League contro ilMonaco: si tratterebbe di un. SportFace.