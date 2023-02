PSG | i tifosi ora contestano E aumenta la paura per il Bayern

(Di domenica 12 febbraio 2023) Idel PSGla squadra dopo i recenti risultati negativi. E laper il match con ilè altadel PSG, ai quali non è andata giù la batosta rimediata nella giornata di ieri dalla squadra parigina, sconfitta 3-1 a Monaco e ora con soli cinque punti di vantaggio sul Marsiglia secondo che rimane con il fiato sul collo. E le parole di Kimpembe, che nel post gara ha sottolineato quanto il momento sia complicato e come ci sia bisogno dei sostenitori, non bastano a scacciare lain vista del match di Champions con il. Una sfida alla quale non prenderà parte Mbappé e alla quale rischia di dare forfait anche Messi, ieri assente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

