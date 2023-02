Probabili Formazioni della 22a giornata

Leggi su seriea24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Milan PROSSIMO IMPEGNO: Torino (in casa) DATA e ORA: (10 Febbraio alle 20:45) INDISPONIBILI: Florenzi, Maignan, Tomori, Dest, Bennacer SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Mirante, Vasquez, Gabbia, Ballo Toure, Calabria, Messias, Pobega, Origi, Adli, Vranckx, De Ketelaere, Rebic, Ibrahimovic PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3): Tatarusanu (P), Kalulu (D), Kjaer (D), Thiaw (D), Saelemaekers (C), Tonali (C), Krunic (C), Hernandez (D), Diaz (C), Giroud (A), Leao (A)Torino PROSSIMO IMPEGNO: Milan (in trasferta) DATA e ORA: (10 Febbraio alle 20:45) INDISPONIBILI: Lazaro, Zima, Ricci, Pellegri, Dembele SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Gemello, fiorenza, Bayeye, Gravillon, Vieira, Linetty, Aina, Vojvoda, Ilic, Seck, Karamoh, Radonjic PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Milinkovic (P), Djidji (D), Schuurs (D), Buongiorno (D), Singo (D), gineitis (), Adopo (C), Rodriguez (D), Miranchuk (A), Vlasic (A), ...