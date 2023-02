Prima Pagina IN Edicola | Champions League | 4 in 2 punti! E domani l’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 febbraio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT La grande resa. Corsa, pari Roma, Gasperini gela la Lazio: quattro squadre in due punti. Il rigore di Dybala tiene a galla Mourinho: a Lecce finisce 1-1. Zappacosta e Hojlund abbattono Sarri (0-2). E l’Olimpico fischia. Dietro la capolista una volata bellissima:tocca al. TUTTOSPORT Niente sulin...