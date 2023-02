Preoccupazione per l’infortunio di Hateboer | distorsione al ginocchio da valutare con gli esami

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Anche nella trasferta sul campo della Lazio, praticamente perfetta per prestazione e risultato, c’è una nota negativa da registrare per l’Atalanta:che al 63’ ha costretto Hansa lasciare il campo. Le prime diagnosi parlano di un trauma distorsivo alche sarà danelle immediate prossime ore, tanto che si fermerà a Roma e farà una risonanza. L’auspicio espresso anche da Gasperini è che non ci sia un interessamento dei legamenti, che quindi non mandi lo stop per le lunghe. Intanto sembra improbabile che possa esserci tra una settimana contro il Lecce. Nel match interno mancheranno anche Scalvini e De Roon, che erano diffidati e sono stati ammoniti. L’auspicio è il recupero di Pasalic, mentre rientreranno proprio dalla squalifica Maehle e Muriel.