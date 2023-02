Premier League | il derby di Manchester continua | il City risponde allo United

MANCHESTER (Gran Bretagna) - Continua il derby a distanza tra City e United che accende Manchester nella rincorsa all' Arsenal capolista di. La squadra di Guardiola , dopo una settimana turbolenta per l'indagine che ha travolto il cub, con conseguenza ancora tutte da valutare , risponde alla vittoria dei Red Devils , ...L'introduzione del Var ha chiaramente limitato gli errori arbitrali eppure non mancano ancora le grosse sviste, come quelle recentemente capitate inIl fuorigioco e il Var non sempre vanno tanto d'accordo. Se ne sono accorti a Torino in Juventus - Salernitana di una manciata di mesi fa quando un clamoroso errore innescò una serie ...L’introduzione del Var ha chiaramente limitato gli errori arbitrali eppure non mancano ancora le grosse sviste, come quelle recentemente capitate in Premier League Il fuorigioco e il Var non sempre ...Le ultime notizie riguardanti il mercato arrivano dall’Inghilterra, sponda Premier League: il bersaglio è il nostro campionato, la Serie A. Più precisamente, l’ambiente circostante all’Inter, che ha ...