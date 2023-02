Prato - Giana Erminio | partita sospesa per infortunio dell' arbitro

Al 32 il direttore di gara sul risultato di 0 - 0 manda le due squadre negli spogliatoi per un problema muscolare al polpaccioI RISULTATI DELLA 27GIORNATA DEL GIRONE D Aglianese " Fanfulla 3 - 0 Bagnolese " Pistoiese 0 - 1 Corticella " Lentigione 1 - 2 Crema " Real Forte Querceta 2 - 0 Forlì " Carpi 0 - 0...Verdetto ancora in bilico fra Prato e Giana Erminio. La partita, dopo il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia, inizia con l’inusuale assenza per protesta degli ultras del Prato.L’arbitro (palermitano) si fa male e il match viene sospeso. Non succede in una partitella di Terza categoria ma l’episodio è avvenuto in Serie D. Prato-Giana Erminio è stata infatti sospesa sullo 0-0 ...