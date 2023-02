(Di domenica 12 febbraio 2023) Anastasia(44) ha vinto il Wta 250 disuperando in finale la croata Petraper 63 61 in appena 76 minuti di gioco. Laha chiuso con 4 ace, 2 doppi falli, il 67% di prime ...

Anastasia(44) ha vinto il Wta 250 di Linz superando in finale la croata Petra Martic per 63 61 in appena 76 minuti di gioco. Laha chiuso con 4 ace, 2 doppi falli, il 67% di prime con cui ha fatto il 68% di punti e 4 palle break annullate su 5. Per la 21nenne di Saratov è il secondo titolo Wta della carriera dopo la ...La ceca prova a restare in scia e, nonostante si trovi sotto 1 - 4 15 - 40,il sesto ... La n°44 del mondo, sul 5 - 3, non si fa sfuggire l'occasione: dopo due ore e un quartotrionfa ...

WTA Linz 2023, Anastasia Potapova spazza via Petra Martic e conquista il titolo OA Sport

Potapova conquista il titolo Wta a Linz battendo Martic SuperTennis

WTA Linz: un primo set straordinario non basta a Bronzetti, fuori al primo turno contro Potapova Ubitennis

WTA 250 Lione, il programma di venerdì 3 febbraio: Paolini sfida ... TennisItaliano.it

Tennis, Australia in love: la telecamera ficcanaso smaschera la nuova coppia Il Veggente

Anastasia Potapova (44) ha vinto il Wta 250 di Linz superando in finale la croata Petra Martic per 63 61 in appena 76 minuti di gioco. La Potapova ha chiuso con 4 ace, 2 doppi falli, il 67% di prime ...Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa la finale del torneo Upper Austria Ladies Linz 2023 di tennis, di categoria WTA 250, disputato a Linz (Austria): sul cemento indoor la russa Anastasia Potap ...