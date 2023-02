Più di Mengoni che vince | a Sanremo fa notizia Fedez che nemmeno è in gara

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 12 febbraio 2023) In un finale che voleva essere trionfale (lo è stato nei numeri aridi degli ascolti), ma che è stato soprattutto sgangherato,2023 viene consegnato alla storia e già la mattina dopo è ridotto a un mucchietto di istantanee.Marcoe non è una, in quanto ha dominato ecumenicamente le votazioni fin dal primo giorno. Arrivano secondo e terzo Lazza (meritato riconoscimento a una faccia nuova e da schiaffi) e Mr Rain (che invece ha l’aria del personaggio di ripiego, un po’ alla Povia) e ci sono riconoscimenti per Ultimo e Tananai. L’imbarazzante assenza di figure femminili dalla graduatoria è ingiustificata e sorprendente, da attribuire all’identikit dei votanti, soprattutto quelli paganti, perché almeno Madame e Ariete avrebbero meritato un alloro, ma tant’è, e a mettere davvero in fila i valori ...