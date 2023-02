Pista Lunga | super Andrea Giovannini in Coppa del Mondo | argento di cuore

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) L’Italia dellanon ha tradito le attese all’Arena Lowoda di Tomaszow Mazowiecki (Polonia), sede della quinta tappa stagionale delladelsi è classificato al secondo posto nella mass start maschile. Il trentino si è inchinato solamente al belga Bart Swings. Per lui si tratta del terzo podio stagionale dopo il terzo posto di Heerenveen ed il successo di Calgary. Il risultato dell’azzurro, inoltre, è molto importante anche in ottica classifica di specialità, in cui ha mantenuto la seconda posizione proprio alle spalle del sopracitato Swings. Buona prova anche di Laura Peveri nella prova femminile. L’azzurra ha sfiorato il primo podio in carriera indelma, complice un contatto con la canadese Blondin ...