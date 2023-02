“Pisani | un fratello maggiore | impossibile dimenticarlo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Bergamo. Sono passati 26 anni e sembra ieri. E ogni volta quando sul tabellone luminoso dello stadio compare la gigantografia di Chicco&Ale e poi lui che corre e anticipa gli avversari e salta più in alto per colpire di testa e fare gol, ecco ogni volta vengono i brividi, ripensando a quei momenti, a quel capitolo tragico della storia atalantina. Così, per ricordare Federico, abbiamo scelto le parole di un suo compagno di squadra di allora, Fausto Rossini e non potevano mancare anche le parole struggenti che ci aveva rilasciato qualche anno fa, il suo allenatore Emiliano Mondonico. Fausto Rossini: “Il mio ricordo di Chicco è di un, venivamo tutti e due dal Margine Coperta e quindi quando io sono arrivato a Bergamo lui si è sentito un po’ in dovere (ma fatto con piacere) di darmi una mano nelle piccole cose, ...