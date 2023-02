Pink Floyd | Roger Waters contro Gilmour e Wright | “Non sanno scrivere canzoni | non hanno nulla da dire”

(Di domenica 12 febbraio 2023)e un continuo scambio di accuse. Negli ultimi giorni tra i membri della storica band britannica non scorre affatto buon sangue. Circa una settimana fa la moglie di Davidaveva accusatodi essere antisemita, ricoprendolo di parole piuttosto forti. E alcuni giorni fa, oltre ad aver annunciato la versione solista L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “Ho ri-registrato ‘Dark Side Of The Moon’ senza itorna in Italia con 4 concerti!: “Non mi interessa molto il rock rumoroso come quello degli AC/DC e ...

e un continuo scambio di accuse. Negli ultimi giorni tra i membri della storica band britannica non scorre affatto buon sangue. Circa una settimana fa la moglie di David Gilmour aveva ...... che gli permetterà di danzare in uno spettacolo musicale dedicato ai. Anche per lui niente maglia per il serale, ma certamente Top di puntata. Inseriamo tra i Top anche Federica , tra le ...

Pink Floyd, Roger Waters ha inciso una nuova versione solista di «The Dark Side Of The Moon» Corriere della Sera

Omaggio ai Pink Floyd a Verbania RaiNews

Ucraina attacca Roger Waters dopo che la Russia gli ha chiesto di parlare all'Onu Sky Tg24

Roger Waters si scaglia contro David Gilmour e Rick Wright: "Non sanno scrivere canzoni, non hanno nulla da dire!" Virgin Radio

Roger Waters difende Putin: «In Ucraina un’invasione provocata» Corriere della Sera

Roger Waters può giustamente affermare di essere la mente dei Pink Floyd. Ha ideato e scritto tutti i testi del capolavoro “The Dark Side of the Moon”. Ha scritto anche gli album “Animals”, “The Wall” ...Un omaggio ai Pink Flyod e al loro album capolavoro The dark side of the moon, uscito proprio 50 anni fa. E' il concerto-spettacolo proposto dal teatro Maggiore di Verbania, sabato 18 febbraio alle 21 ...