Pigneto – Donna aggredita e pestata | salvata da due ragazzi

Nella notte tra martedì e mercoledì unadi 36 anni è stata aggredita con pugni in pieno volto davanti al portone di casa, in zona. Gridando, la vittima ha richiamato l'attenzione di ...... verso l'1,35, su via Prenestina, nella zona del. La tentata rapina La vittima, ancora ... Laha però continuato a camminare arrivando fino al portone d'ingresso del suo palazzo, dove lo ...Attimi di terrore per una donna che è stata aggredita e massacrata di botte da ... su via Prenestina, nella zona del Pigneto. La tentata rapina La vittima, ancora sotto choc per quanto le era successo ...Parla a Repubblica da casa dei suoi genitori, in provincia di Roma, Laura, una donna romana di 36 anni, che la notte tra mercoledì e giovedì è stata inseguita e picchiata mentre tornava a casa, in via ...