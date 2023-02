Phisikk du role – Il metaverso Sanremo e gli effetti collaterali

Leggi su formiche

(Di domenica 12 febbraio 2023) E che gli vuoi dire al festival dopo che è stato benedetto nientedimeno che dal Capo dello Stato, che ha incollato ai teleschermi folle di italiani, 12,250 milioni, compresi adolescenti imberbi e nonne dell’età di Peppino di Capri, che ha scorazzato per i “social”citandoli con l’orgoglio del “late comer” ad ogni passo come fossero Vangelo, che ha fatto mandare dalla mamma migliaia di pulzelle a prendere il latte? E che gli vuoi dire? Niente. Clap, clap, clap, come si fa coi fumetti per battere le mani, “l’evento” ci sta. La musica? Un accessorio del tutto trascurabile, come sempre del resto. Lo spettacolo mainstream per eccellenza – costo per la Rai non meno di 18 milioni, ma ritorno in pubblicità lo scorso anno 38, quest’anno di più – è l’archetipo dell’evento nazionalpopolare, la sua idea platonica. E nelle idee platoniche la musica non c’è. C’è una covata di ragazzi furbetti, ...