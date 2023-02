Pestato di botte sulla Togliatti | morto il caporal maggiore Danilo Lucente Pipitone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lo hanno massacrato di, forse dopo una lite, e lo hanno lascito in mezzo alla strada,Palmiro, a Roma, in zona Centocelle. I medici hanno tentato l’impossibile per salvargli la vita, ma le ferite riportate in quel feroce pestaggio erano troppo gravi.Salvatore, 44ennedell’esercito, ènella mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, presso l’ospedale Umberto I, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. L’aggressione, originario di Erice, in provincia di Trapani in Sicilia, eranell’esercito e viveva a Roma, dove lavorava come ...