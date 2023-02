Pescatori di frodo | la “crociata” della Guardia costiera

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Santa Marinella – Dopo il sequestro di più di 10.000 ricci e l’irrogazione di sanzioni per un totale di 16.000 euro, la Capitaneria di porto di Civitavecchia continua a monitorare la situazione del litorale a tutelalegalità. Nella tarda serata di sabato, infatti, una pattuglia si è recata presso il litorale di Santa Marinella fermando e verbalizzando un pescatore dicon oltre 1.000 esemplari di ricci di mare, intento con altri soggetti non autorizzati nella pesca subacquea del pregiato prodotto ittico ben oltre i quantitativi consentiti ed in totale violazione delle vigenti norme in materia. I ricci, come accaduto nelle precedenti attività di polizia marittima, sono stati sequestrati ed immediatamente restituiti all’ambiente marino, a cura dei militari intervenuti, testimoniando in tal senso l’elevato ed ininterrotto livello di attenzione ...