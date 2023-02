Perché Ultimo si è rifiutato di parlare con la stampa dopo Sanremo 2023 | il video virale spiega tutto

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 12 febbraio 2023)si èdicon lail quarto posto di? Il cantante di “Alba” è stato criticato dai social per non aver risposto alle domande dei giornalisti nel corso di Domenica In.si èdicon lasi è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.