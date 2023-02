Perché l’Occidente deve cambiare rotta in Ucraina

Leggi su tpi

(Di domenica 12 febbraio 2023) Come andrà a finire la guerra in? A poche settimane dal 24 febbraio, è una domanda a cui esperti e addetti ai lavori ancora faticano a dare una risposta. Dopo le riconquiste ucraine degli ultimi mesi, l’afflusso costante di armi e (da parte russa, per ora) di uomini sta preparando il terreno a una nuova escalation. Stando alle parole dello stesso Volodymyr Zelensky, è «già iniziata» l’offensiva della Russia, che punta a una «grande revanche» dopo i successi della controffensivadello scorso autunno. Per questo il presidente ucraino ha chiesto un ulteriore salto di qualità nelle forniture di armi, da missili con gittata sempre più lunga fino agli aerei da caccia, passando per l’invio di carri armati, finalmente sbloccato dopo mesi di trattative. Al momento non è chiaro fin dove potrà spingersi il nuovo assalto di Mosca, che secondo la ...