“Perché Il Capro Espiatorio del Sistema Dà Fastidio | Un’Analisi”

(Di domenica 12 febbraio 2023) La sfida tra Juventus e Fiorentina si sta facendo sempre più emozionante e Federico Bernardeschi non ha nascosto di essere più schierato con la Juve. Il 28enne, che ha giocato per cinque stagioni consecutive con i bianconeri, ha dichiarato: “Sarà una bella partita ma credo che la Juventus abbia più possibilità di vincere. Penso che, alla fine, la Juve riuscirà a portarla a casa, magari grazie al colpo di qualche giocatore“. Ormai pronto a tornare in campo in Mls con il Toronto, Bernardeschi è decisamente schierato dalla parte dei bianconeri, che sono stati penalizzati di 15 punti a causa del caso plusvalenze. In un’intervista a Diretta.it, Bernardeschi ha commentato: “È dura vedere che venga colpita solo una squadra. C’è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Penso che non si debba vedere solo la punta dell’iceberg. Si deve anche vedere tutto il resto. Juve ...