“Perché ho baciato Fedez” Sanremo | Rosa Chemical spiega tutto | viene fuori una verità sconosciuta

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 febbraio 2023), dopo il bacio tra. Ieri, sabato 11 febbraio, si è concluso il Festival di. Oltre alla vittoria di Marco Mengoni con “Due vite” in queste ore si parlando delle numerose polemiche, immancabili ogni anno. Nel corso della quinta serata e dopo il bacio tra, Fiorello è intervenuto e con la sua solita ironia ha detto: “Ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l’ultima volta…”. C’è chi fa riferimento poi al freestyle diche ha mostrato la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito in maschera da nazista. “Ha fatto esplodere la maggioranza, premier compresa” si legge su Open. Il gesto del rapper di strappare la foto ha provocato l’ira perfino della ...