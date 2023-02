Pd | Picierno | ' 20 punti vantaggio per Bonaccini | rimonta Schlein solo in comunicati'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Già una settimana fa si parlava di onda inarrestabile, oggi, dopo un dato consolidato che ci vede avanti di 20, autorevoli esponenti della mozionerinviano la narrazione dellae danno appuntamento alle primarie per il ribaltone ma incredibilmente continuano a parlare di risultato al di sopra delle aspettative. Evidentemente qualcosa non torna: pare difficile immaginare che la mozionedi aspettasse un risultato addirittura inferiore ai ventidi distacco che raccontano i risultati di queste ore". Lo dichiara Pina, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente dem. "La presuntaè stata raccontata soltanto daistampa ma la realtà parla di un ...

di forza del governatore emiliano in vista delle primarie sono, ovviamente, la sua regione (... il coordinatore della mozione di Elly Schlein, Francesco Boccia, contro Pina, che corre ...'Parlano i numeri, siamo avanti di oltre 13percentuali', tuona ostentando sicurezza Pina, vicepresidente del Parlamento Europeo, che corre in tandem con Bonaccini per la segreteria ...

Pd: Picierno, ’20 punti vantaggio per Bonaccini, rimonta Schlein solo ... Il Sannio Quotidiano

Tesseramento Pd, Picierno: "A Caserta casi circoscritti. Più rispetto per gli iscritti e per i militanti" la Repubblica

Pd, le iscrizioni «gonfiate» a Caserta innescano lo scontro tra le ... Il Manifesto

Primarie Pd, il Nazareno: “4681 tessere da verificare e annullare in provincia di Caserta” Il Fatto Quotidiano

Qatargate, arresto Andrea Cozzolino, Picierno (Pd): È una ferita per ... Fanpage.it

Evidentemente qualcosa non torna: pare difficile immaginare che la mozione Schlein di aspettasse un risultato addirittura inferiore ai venti punti di distacco che raccontano i risultati di queste ore” ...La vicepresidente dell’Europarlamento e numero 2 della mozione Bonaccini a Lamezia. Irto: La Calabria ha bisogno di impegni veri e non di slogan ...