Pd | Bonaccini | ' avanti di 20 punti ma conta che gente voti | partito va rigenerato'

GUERRA DI CIFRE PER LE PRIMARIE DEL PD - Chi è in testaè sicuramente, Schlein è sicuramente seconda; gli altri in pratica non esistono anche se Cuperlo registra dignitosi risultati.Stefano, ma Elly Schlein lo segue con il fiato sul collo. I congressi territoriali del Pd, che decreteranno i due candidati per le primarie del 26 febbraio, sono allo sprint finale . In ...

Percorso congressuale che terminerà con le primarie che si terranno il 26 Febbraio, e in quel caso, iscritti al PD, ma anche simpatizzanti, dovranno scegliere tra i 2 candidati che verranno fuori dall ...“Un’emozione forte che mi soinge ad andare avanti” ha dichiarato poco prima di prendere ... sta votando invece nella sua sezione a Campogalliano, nel modenese, Stefano Bonaccini, il circolo dove ha ...