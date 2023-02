Pattinaggio di velocità | Giovannini secondo nella mass start di Tomaszów Mazowiecki

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Andreain quel diconquista il terzo podio stagionale in Coppa del Mondo didiodierna il 29enne azzurro è stato abile ad ottenere un ottimoposto nello sprint finale, in cui si è dovuto arrendere al belga Bart Swings, riuscendo però a mettersi alle spalle lo svizzero Wenger e lo statunitense Cepuran. Buona prova anche dell’altro azzurro Daniele Di Stefano, che chiude in nona posizione. Podio solamente sfiorato dalla 21enne Laura Peverifemminile, in cui l’azzurra invece è stata beffata di pochissimo dalle avversaria. Ad imporsi è stata l’olandese Groenewoud, davanti alla canadese Blondin e ...