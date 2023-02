... vivevano (e venivano fotografati) i suoi abiti, come nel caso dell'abito Hoopla, taglio svasato corto senza pinces, scattato su Vogue indosso alla modella. Uno stile che attirò subito ...Ferruccio Gattuso per 'il Giornale'1 Ciò che fu Simonetta Vespucci per il pittore Sandro Botticelli, o Camille Claudel per lo scultore Auguste Rodin (prima) e per il compositore Claude Debussy (poi), o ancora il soprano ...

Pattie Boyd, una musa per due Vanity Fair Italia

La biografia, la carriera e la vita di Pattie Boyd Harper's Bazaar Italia

Pattie Boyd racconta come George Harrison ha vissuto la fine dei ... Onda Musicale

Pattie Boyd: George Harrison, Eric Clapton e la sua "paralizzante ... Onda Musicale