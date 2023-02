Partorisce in casa | il ginecologo la assiste in videochiamata

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il momento del parto può provocare spesso un po’ di ansia, a maggior ragione se non si è mai vissuta prima questa esperienza. É proprio per questo che può diventare fondamentale il supporto del propriodi fiducia, che conosce bene la paziente e sa come indirizzarla al meglio. Il rapporto nato nel corso della gravidanza può servire, infatti, a capire quali siano eventuali punti deboli della donna e a tranquillizzarla nelle fasi più difficili. La situazione può però diventare parzialmente diversa se le contrazioni iniziano in modo inaspettato e diventano ravvicinate nell’arco di pochi minuti, al punto tale da non fare in tempo a raggiungere l’ospedale. Questo è quello che è accaduto nella giornata di sabato 11 febbraio 2023 a una donna di Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. La puerpera ha iniziato ad avere le doglie intorno alle 4 del mattino, ma pensava di ...

assistita dal ginecologo collegato in videochiamata tramite whatsapp. L'episodio, come ... Francesco Meo, in servizio nell'ospedale San Paolo di Bari, che in quel momento si trovava a, ...Ma, dopo circa un quarto d'ora, la donna, che si trovava ancora a, ha richiamato il medico e gli ha detto che sentiva che la testa del bambino che stava per uscire. Il ginecologo ha avviato una ...

Parto riuscito: mamma e nascituro stanno bene Contrazioni improvvise e parto avvenuto con il ginecologo che ha impartito i consigli attraverso una videochiamata. Il nascituro non ha consentito alla ma ...