Parlux Alyon rosso | un pensiero per San Valentino

Leggi su lopinionista

(Di domenica 12 febbraio 2023) MILANO – Quest’anno a Sanfai un regalo davvero originale,come il fuoco, che sia come una carezza per i capelli della tua amata: scegli l’asciugacapelli® Red, tecnologia professionale unita a una cura estrema. La passione dell’azienda milanese nel fornire la soluzione ideale per i professionisti dei migliori saloni di bellezza si traduce in un prodotto perfetto per le prossime feste. La tonalitàintensa colorerà di energia e positività ogni ambiente.® Red non è un semplice asciugacapelli ma è il risultato di anni di ricerca. Il motore K-ADVANCE Plus® dalla potenza di 2.250 Watt garantisce al phon una durata di ben 3.000 ore. Il nuovo corpovivo, perfettamente bilanciato, contiene al suo interno le ...