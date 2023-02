Papa prega per vittime terremoto e chiede pace per Ucraina e Nicaragua

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a stare vicini, con la preghiera e con il sostegno concreto, alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. Stavo vedendo le immagini di questa catastrofe, il dolore di questi popoli che soffrono per il. Preghiamo per loro, non dimentichiamolo, preghiamo e pensiamo cosa possiamo fare per loro. E non dimentichiamo la martoriata: che il Signore apra vie die dia ai responsabili il coraggio di percorrerle”. CosìFrancesco al termine dell'Angelus di oggi in piazza San Pietro, rivolgendosi ai fedeli. “Le notizie che giungono dalmi hanno addolorato non poco e non posso qui non ricordare con preoccupazione il Vescovo di Matagalpa, monsignor Rolando A'lvarez, a cui voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere, e anche le persone che ...