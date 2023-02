Papa Francesco | “Senza amore è inutile osservare i Comandamenti”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 12 febbraio 2023) Città del Vaticano – “l’osservanza dei“. A dirlo è, affacciatosi questa mattina su piazza San Pietro per il tradizionale Angelus domenicale. Di seguito il testo completo con la riflessione del Santo Padre: Cari fratelli e sorelle, buongiorno!Nel Vangelo della liturgia odierna Gesù dice: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt 5,17). Dare compimento: questa è una parola-chiave per capire Gesù e il suo messaggio. Ma che cosa significa questo “dare compimento”? Per spiegarla, il Signore comincia a dire che cosa non è compimento. La Scrittura dice di “non uccidere”, ma questo per Gesù non basta se poi si feriscono i fratelli con le parole; la Scrittura dice ...