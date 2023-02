Pamela Anderson e la rivelazione sui suoi figli | “Assunsi una guardia del corpo per proteggerli a scuola”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 febbraio 2023)è stata una mamma molto protettiva quando i– Brandon Thomas e Dylan Jagger, entrambi avuti con il suo ex marito Tommy Lee – erano piccoli. Intervistata da Drew Barrymore, l’ex coniglietta di Playboy si è aperta a 360° gradi sulla sua maternità e su come è stato crescere due bambini con i paparazzi costantemente alle calcagna. “Bene, le cose che non fai per te stesso, le fai per i tuoi“, ha dichiarato l’ex star di Baywatch prima di confessare di aver protetto icon dei “modi intelligenti”, come assumere unadelper. “I mieinon sapevano di avere unadela ...