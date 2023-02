Pallamano | Serie A Gold 2022-2023 | Brixen non molla | Conversano insegue

(Di domenica 12 febbraio 2023) Dopo il break determinato dalla Coppa Italia riparte senza sorprese ladi. Nella diciannovesima giornata infatti le due squadre di vertice non hanno tradito le aspettative, guadagnando punti importanti in ottica classifica. Nessun calo mentale dunque per la capolistache, dopo il trionfo di Rimini, ha proseguito la sua cavalcata trionfale regolando fuori casa Carpi con il risultato di 42-29. Non ha sbagliato neanche la seconda della classe, abile a superare nell’incontro di cartellone la corazzata Alperia Merano con cinque goal di scarto chiudendo i conti sul 30-25. Ad approfittare del KO degli altoatesini ci ha quindi pensato Sassari, audace nel strappare una vittoria in esterna sul campo della Campus Italia posizionandosi a -3 dal terzo ...

Una brutta Aretusa/Mattrorina supera l'Halikada Gattopardo nel penultimo appuntamento dellaA2 femminile della regular season e blinda il terzo posto, anche se non c'è ancora la matematica certezza per le ragazze di Alfio Settembre. Il tecnico, però, al termine del 17 - 15 contro le ...CAMPIONATO NAZIONALE DIA2(girone C). Da sabato 18 febbraio l'Orlando Haenna torna in campo in trasferta a Ragusa per la prima giornata della 'fase a orologio'. Enna - E dopo un fine settimana di assoluto ...

Pallamano femminile, Serie A: Pontinia e Salerno si confermano OA Sport

Pallamano Serie A2, l'Handball Club Monteprandone fa sua la sfida ... picenotime.it

Pallamano: Serie A Gold; Teamnetwork Albatro-Bolzano 30-24 Agenzia ANSA

Pallamano Serie B,a Scicli il derby tra Handball Scicli Social Club e ... Sport Web Sicilia

PALLAMANO RUBIERA: LA SERIE B ESPUGNA IL CAMPO DI ... Solo Dilettanti

Dopo il break determinato dalla Coppa Italia riparte senza sorprese la Serie A 2022-2023 di pallamano. Nella diciannovesima giornata infatti le due squadre di vertice non hanno tradito le aspettative, ...Pallamano Serie A2, l'Handball Club Monteprandone fa sua la sfida salvezza contro i Lions Teramo - picenotime.it - IT ...