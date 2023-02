Pagelle Udinese-Sassuolo | motorino Udogie | Frattesi sempre in palla

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 5,5, Bijol 6, Perez 5 (dall’86’ Ebosse sv); Ehizibue 6, Samardzic 7 (dall’86’ Pafundi sv), Walace 6, Lovric 6 (dall’80’ Arslan sv),7; Pereyra 5,5 (dal 46? Thauvin 5,5); Beto 6 (dal 72? Success 5,5). All. Sottil 6.(4-3-3): Consigli 7; Zortea 5, Erlic 5,5, Tressoldi 5,5, Marchizza 6 (dal 67? Harroui 6);7, Obiang 5,5 (dal 46? Maxime Lopez 6), Matheus Henrique 7; Berardi sv (dal 12? p.t. Bajrami ...