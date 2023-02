Pagelle Udinese-Sassuolo 2-2 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ledi2-2 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiduesima giornata di. I friulani passano due volte in vantaggio, prima con Udogie dopo pochi secondi, quindi con Bijol, i neroverdi però riescono a pareggiare i conti per due volte, prima con Henrique, quindi con lo sfortunato autogol di Nehuen Perez. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 6.5, Perez 5 (41’st Ebosse sv); Ehizibue 5.5, Samardzic 7 (41’st Pafundi sv), Walace 6, Lovric 5.5 (35’st Arslan 6), Udogie 7; Pereyra 6 (1’st Thauvin 6); Beto 5.5 (27’st Success 5.5). In panchina: Padelli, ...