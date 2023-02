Pagelle discesa maschile Mondiali Courchevel Méribel 2023 | Odermatt perfetto | prova positiva degli azzurri

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ledellaaididi sci alpino. Vince uno straripante Marco, che domina come se fosse il gigante e sale sul gradino più alto del podio. Battuti Kilde e Alexander, mentre il miglior azzurro è Florian Schieder, settimo davanti a Dominik Paris. Di seguito i nostri voti ai protagonisti. HIGHLIGHTS RISULTATI E CLASSIFICA IL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DELLE GARE IL MEDAGLIERE Marco, voto 10: Solo applausi per l’elvetico, che disputa una gara perfetta dal primo all’ultimo centesimo e si prende l’oro di prepotenza. Grazie a una notevoledi forza e una sciata perfetta sale meritatamente sul gradino più alto del podio, dominando in lungo e in ...