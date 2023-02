Osimhen da record | l’ultimo a riuscirci era stato Gonzalo Higuain

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) Poteva essere una partita complicata per il Napoli e lo è stata ma Kvaratskhelia esembrano aver indirizzato la partita come nelle settimane precedenti. Nel primo tempo la Cremonese ha fatto un’ottima partita e ha avuto alcune buone occasioni. Il gol del georgiano, però, èmolto importante ed ha permesso al Napoli di chiudere il primo tempo in vantaggio. Con il gol nel secondo tempo, poi,ha eguagliato ildi. Napoli, eguagliato ildiL’attaccante nigeriano, infatti, ha fatto il suo diciassettesimo gol in campionato contro la Cremonese; ma ha raggiunto ildicon ...