Oroscopo 12 febbraio 2023

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Luna in Scorpione si oppone al jolly Urano in Toro alle 23.43, che potrebbe suscitare sentimenti sorprendenti e ispirarci a provare qualcosa di nuovo. L’opposizione può farci sentire insicuri di fronte ai cambiamenti, ma potrebbe anche farci uscire da una situazione di stallo! Ariete: 20 marzo– 20 aprileLa Luna in