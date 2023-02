“Ore 14” | i primi risultati dell’autopsia psicologica di Liliana Resinovich | cosa hanno scoperto

(Di domenica 12 febbraio 2023) News Tv. A Ore 14 si è parlato del caso die in particolare dei. La donna è sparita il 14 dicembre 2021 a Trieste e il 5 gennaio 2022 è stato ritrovato il suo corpo in un parco. Si tratta di suicidio o di omicidio? Nessuna certezza da parte della Procura di Trieste che sta indagando sul caso e che non ha neanche il nome di un possibile colpevole. Ma qualè cambiato dopo idicono iL’autopsia ...

LE INDAGINI In base airiscontri, il bambino era seduto sul sedile posteriore della Bmw, ... hanno già inviato una prima informativa alla Procura di Treviso, che nelle prossimeaprirà un ...... dei migliori e dei peggiori delle serate sanremesi, ieri ci hanno pensato iventi minuti ... E via con 5abbondanti di gara, ospiti e varia umanità in cui è successo di tutto per la gioia del ...

Policy | Mercato e Reti | Cambio fornitore elettrico “in 24 ore” - Primi ... Elettricità Futura

Terremoto, ultime notizie: arrivati a Beirut dall’Italia i primi aiuti Ue alla Siria Il Sole 24 ORE

Duemila minuti o duemila ore Mara Sattei risolve il dubbio così ... Radio Italia

Sisma, oltre 20.000 morti. Oggi i primi aiuti ai siriani "ribelli" Avvenire

Primi test per il mercato dell’auto da collezione da RMSotheby’s e Bonhams Il Sole 24 ORE

Dalle macerie di un edificio vicino salvata anche una donna di 64 anni. Oggi arriveranno a Damasco gli aiuti italiani, i primi dall'Unione Europea. Giunti ieri a Beirut, saranno oggi smistati nelle ...Si attesta al 10,9 per cento il primissimo dato sull’affluenza degli elettori per ... Queste le prime informazioni a pochissime ore dall'apertura ufficiale delle sedi di seggio della Lombardia: si ...