Oltre 33mila vittime e 150mila sfollati dopo 2 400 scosse I numeri della catastrofe in Turchia e Siria a una settimana dal terremoto

(Di domenica 12 febbraio 2023) È salito ail bilancio delledel violentoche ha colpito, dalla notte tra domenica e lunedì scorso, lae la. Sono infatti 29.605 leaccertate sinora ine 3.574 in. Iforniti oggi per la soladal Dipartimento per i soccorso del ministero degli Interni (Afad) rendono chiaro il quadro drammaticosituazione. Sono state2.400 leregistrate nella regione meridionale di Marash, al confine con lala prima e più violenta, di magnitudo 7.8. Glisono conteggiati ufficialmente nell’ordine di 147.934. Al momento ...

Aumenta ancora il bilancio dei morti e secondo l'Onu potrebbe anche 'raddoppiare'. Finora il terremoto in Siria ha causato circa 4.800 vittime e 2.500 feriti nelle aree controllate dal governo e circa ...Da parte sua, il ministro dell'Ambiente, Murat Kurum , ha detto che, sulla base di una prima valutazione di170.000 edifici, 24.921 sono crollati o sono stati pesantemente danneggiati dal sisma.

In questa edizione: Sisma Siria e Turchia, oltre 33mila vittime, Regionali, crollo affluenza: 8,9% alle 12, Cospito, 11 anarchici denunciati per scontri, Cina, i media: avvistato oggetto volante, ...Mentre continuano in Turchia e in Siria le operazioni di soccorso per cercare gli ultimi sopravvissuti al terremoto, il governo di Ankara punta il dito contro i costruttori di alcuni edifici crollati, ...