Non posso tornare in tv | Sanremo | Celentano sgancia il siluro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) "Anche stamattina, come al solito, ho letto i giornali... Ora è certo: non potrò piùin televisione". Cosìsul suo profilo Instagram. Il "molleggiato" non lo nomina ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sul festival di. Insomma il molleggiato mette già le mani avanti e con questa frase in modo indiretto sfida il governo e soprattutto FdI.fa un passo in avanti davvero fantasioso: è arrivato all'autocensura preventiva. Nessuno gli ha vietato, fino a prova contraria, di andare in tv ma il post su Instagram è quasi certamente studiato per alimentare polemiche. Di certo le ultime apparizioni dihanno fatto parecchio discutere per la loro connotazione politica molto vicina a posizioni rosse e grilline. Ma va anche ricordato che l'ultimo ...