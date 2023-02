Non delude De Gregorio si scaglia contro il Cav e avanza un retroscena | Chiaro cosa sta accadendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Silvio Berlusconi non ha fatto in tempo a parlare che Concita Deha affilato gli artigli. A In Onda, durante la puntata di domenica 12 febbraio su La7, la conduttrice ha esordito ricordando le parole del leader di Forza Italia. Il Cavaliere, uscito dal seggio, ha detto: "Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili". E ancora: "Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". Quanto basta a trasformare la conduttrice in una retroscenista: "Berlusconi non ci ha deluso. Questo retroillumina la polemica delle Primarie scorse". Poi la De ...