“Noemi è in dolce attesa” | Totti presto di nuovo papà? L’indizio non mente | La reazione di Ilary Blasi

(Di domenica 12 febbraio 2023) Esplode ancora il gossip italiano per la coppia- Bocchi: incastrati da un piccolo dettaglio che potrebbe nascondere un segreto bomba. La fine della relazione tra l’ex capitano della Roma Francescoe la conduttriceè stato il gossip per eccellenza del 2022 e la storia sembra non finire ancora. Anzi, giorno dopo giorno saltano fuori sempre più dettagli che fanno parlare di loro.Bocchi, incastrata da un dettaglio inequivocabile (Altranotizia.it)Soltanto la settimana scorsa si vociferava di una presunta rottura tra Francescoe la nuova fiammaBocchi, una situazione che però si era già verificata a Dicembre scorso, quando il settimanale ‘Diva e Donna’ li aveva beccati a cena con “i volti scuri e pensierosi”. E ...

... compare un altro grande punto interrogativo, stavolta dalla natura ben più. Il settimanale ... sembra trattarsi di un documento della clinica privata Mater Dei , alla qualeBocchi si è ...MARA SATTEI in GIORGIO ARMANI PRIVE' conin ALBERTA FERRETTI - Il top da Carnevale di Rio no Mara!!!!ovviamente, dark. Pure lei. Voto 4 e mezzo PAOLA & CHIARA in& GABBANA con MERK ...

Francesco Totti, Noemi Bocchi in dolce attesa Ecco l’indizio TGCOM

Francesco Totti e Noemi Bocchi «aspettano un figlio» C’è un indizio-gravidanza Vanity Fair Italia

Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti L'indizio che lascia ... Fanpage.it

Noemi Bocchi in cucina, che dolce per Francesco Totti! TGCOM

Noemi Bocchi fa impazzire Totti anche in cucina. Un bel dolce per "Er Pupone" Gazzetta del Sud

Francesco Totti e Noemi Bocchi diventeranno genitori a breve Nelle ultime ore un indizio in una foto che li ritrae insieme nel centro di Roma, avrebbe infiammato il gossip. La coppia, che ...A questo punto non resta che aspettare. Solo i prossimi mesi diranno se la coppia è in dolce attesa. Totti lo ha sempre detto, avrebbe voluto un quarto figlio. Anche un quinto se possibile. Tanto che ...