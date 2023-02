Nikita Pelizon | lato B in bella vista | restano tutti senza parole

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 12 febbraio 2023) Una foto che mostra tutta la bellezza e tutto il fascino di; i fan non possono far altro che ammirare una donna del genere. InstagramE’ una delle principali concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip e, proprio grazie al programma di Canale cinque, possiamo vedere quantosia una donna dal fascino incredibile e dalla bellezza immensa. Tutte caratteristiche che possiamo notare anche sul suo profilo Instagram anche se, è la cosa è sicuramente sorprendente,è ancora decisamente lontana dal raggiungere il traguardo del milione di follower. I dati numerici vanno meglio parzialmente meglio per quanto riguarda questa foto; sono infatti oltre cinquemila i mi piace mentre i commenti sono a quota cinquantasei. E’ probabile che, grazie all’esperienza che sta ...