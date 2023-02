Nicaragua | Conte | con il vescovo Alvarez e con chi si batte per diritti civili'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La deriva illiberale e autocratica del regime nicaraguense di Ortega sembra inarrestabile e la violazione dei più elementariè diventata ormai prassi quotidiana nel Paese centroamericano. L'ultima clamorosa violazione riguarda ilRolando Álvarez, che è stato condannato a 26 anni di carcere perché si è rifiutato di lasciare il Paese insieme ad altri 222 prigionieri politici, declassati come 'apolidi' e imbarcati su un aereo diretto negli Stati Uniti. Il processo alÁlvarez avrebbe dovuto svolgersi mercoledì prossimo. Ma il suo rifiuto ha prodotto l'effetto di una sentenza pronunciata prima del processo. Siamo con lui e con tutti coloro che si battono per i, ine in ogni angolo del ...

