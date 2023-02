Nettuno | presidente di seggio ruba nella borsa di due scrutatrici | colta sul fatto

(Di domenica 12 febbraio 2023) È statacon le mani nel sacco. Anzi,. È stata una figura davvero meschina, quella fatta questa mattina, poco dopo l’inizio delle operazioni di voto da unadi. La donna, che aveva l’incarico didiper le elezioni regionali in una scuola nel quartiere Tre Cancelli, è stata sorpresa mentre stava sfilando 50 euro dal portafogli di una scrutatrice. Ad accorgersene proprio la proprietaria della. Il doppio furto “Cosa sta facendo?”, le ha chiesto la ragazza, facendola sobbalzare. La donna, una 70enne dipiuttosto conosciuta in zona, ha cercato di giustificarsi, senza però riuscirci. La giovane ha quindi chiamato gli agenti di polizia in servizio ai ...

Regionali Lazio,di seggio sorpresa a rubare nella borsa di una scrutatrice: rimossa e denunciata aL'affluenza di domenica mattina Meno di un elettore su dieci, infatti, si è ...Majorino in più è attualmente "l'unico candidatoin Lombardia ad aver pubblicato nella ...ad esempio la costituzione di parte civile della Regione contro i Gallace ad Anzio e(Comuni ...si vota per eleggere il Presidente della Regione Lazio e il Consiglio Regionale. Oggi alle 12 l’affluenza per il Lazio è ferma al 7,7 % (in Lombardia è al 9,2%), nei comuni di Anzio e Nettuno ...Interruzione delle operazioni di voto per un’ora e rimozione del presidente in uno dei seggi di Tre cancelli a Nettuno. La donna, alla guida della sezione, è stata sorpresa a frugare nella borsa di ...