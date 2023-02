Nell’umana commedia si può sbagliare e ricredersi L’ importante è non impuntarsi

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 febbraio 2023) Appunti e spunti da Ponte di Domenico Ocone Il Consiglio dei paesi della EU, conclusosi giovedì a tarda notte, segna un significativo aggiustamento della rotta per far arrivare nei porti europei le navi degli emigranti, principalmente quelle che salpano dalle coste del Nordafrica. Non solo in senso pratico, quindi operativo, quanto in termini di linee guida per regolare quell’ andirivieni delle cosiddette carrette del mare in direzione delle coste italiane. Di tutto ciò la Premier Meloni può dirsi soddisfatta, avendo preso atto che quell’ assise a Bruxelles aveva – finalmente – rivolto attenzione fattiva al problema. Con tutta la benevolenza che la particolare circostanza richiede, sta andando diversamente, passi la ripetizione, per quanto riguarda i rapporti tra Meloni e Macron, sottolineando che vanno tenuti ben separati da quelli tra Italia e Francia. ...