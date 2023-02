Nel Sei Nazioni l’Inghilterra piega 31-14 l’Italrugby

(Di domenica 12 febbraio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo il buon esordio dell’Olimpico di Roma della scorsa settimana, con la sconfitta di misura contro la Francia,ha perso anche la seconda gara del Sei2023, andata in scena a Londra, cedendo di fronte alper 31-14. Nel “mitico” Twickenham, davanti a oltre 80mila spettatori, gli azzurri allenati da Kieran Crowley si sono dovuti arrendere contro le “rose”, in versione molto aggressiva, per la trentesima volta in altrettante sfide.Avvio di gara equilibrato. Poi, al 13?, Willis ha firmato la prima meta in favore degli inglesi, che avevano cominciato il match contratti, a causa delle scorie del ko interno della scorsa settimana nel debutto contro la Scozia. A seguire la trasformazione indovinata di Farrell ha fissato lo score sul 7-0. Al 23? una tegola per l’Italia: ...

