NBA | Lebron James a bordo campo per Golden State-Lakers | la tifosa dodicenne resta senza parole VIDEO

(Di domenica 12 febbraio 2023) Stanno diventando virali le immagini dell’incontro trae laGaia, che si è trovata per caso accanto al suo idolo ainfatti ha preso posto in prima fila per assistere al match tra iWarriors e i suoi Los Angeles, proprio accanto alla giovanissimache una volta accortasi del vicino di posto “vip” è rimasta letteralmente sotto shock e. A fine partita c’è però stata la possibilità di scattare una foto insieme, come dimostrano le immagini. Le immagini dell’incontro trae la piccola Gaia '¡Es por eso que amo lo que hago!'...

Il video è stato rilanciato dalla. La ragazzina aveva comprato i biglietti tre mesi fa, per vedere, ma il giocatore non è stato schierato per problemi fisici. 'Per me - ha commentato Gaia -...La vittoria (senza) sul campo dei campioniin carica è un primo segnale positivo, nella speranza sia l'inizio di una lenta ma costante risalita in classifica. Cosa non ha funzionato con ...

Il video è stato rilanciato dalla Nba. La ragazzina aveva comprato i biglietti tre mesi fa, per vedere LeBron, ma il giocatore non è stato schierato per problemi fisici. L'episodio è avvenuto durante una partita dei Lakers. In una storia su Instagram LeBron ha commentato l'episodio