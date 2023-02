NBA | le partite della notte | Jokic domina | tripla doppia e vittoria sugli Hornets Banchero non basta ai Magic | solo 4? per Fontecchio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Altra nottata NBA assai attiva, con novedisputate. Nel successo dei Denver NuggetsCharlotteper 119-105, non sorprende più vedere Nikolain: 22 punti, 16 rimbalzi e 10 assist per guidare i suoi sempre più in vetta alla Western Conference con il successo numero 39. Agli Orlandononladi Paoloda 16 punti e 13 rimbalzi e i sei giocatori complessivi incifra per avere ragione dei Miami Heat nel derbyFlorida. Proprio il lungo di origine italiana aveva segnato un tiro pazzo per il 97-93 ad un minuto dalla fine dei regolamentari, ma i giovanisi sono fatti ...

Grazie a un ultimo quarto da 39 punti, scandito da una seconda parte particolarmente ben controllata, i compagni di una grande Jalen Brunson (38 punti) hanno evitato la trappola difensiva dei Jazz, ...Primo ritorno da avversario al Barclays Center per Harden, e le polemiche non sono mancate. Interpellato sul recente addio di Durant e Irving, i suoi ex compagni, il "Barba" ha definito "disfunzionale ...