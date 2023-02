Napoli | Spalletti vince un altro premio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Riconoscimento meritato per Luciano, il tecnico delè stato premiato dalla Lega Serie A come miglior allenatore del...

Miglior tecnico del mese di Gennaio dalla Lega Serie A: premiato allo stadio Maradona il Mister azzurro Lucianoprima diCremonese Comments commentsSì, sono sicuro che ilvince il campionato! Facciano tutti gli scongiuri, ma è un mio pensiero che già avevo espresso dopo 7 - 8 giornate di campionato ".fa bene a mantenere il ...

Napoli, Spalletti: "Il mio contratto Oggi pensiamo al match di domani" Milan News

Napoli: il fortissimo centrocampista che Spalletti non può utilizzare AreaNapoli.it

Rinnovo Spalletti-Napoli: il tecnico spiazza tutti CalcioNapoli24

VIDEO/ Napoli, Spalletti al giornalista: “Vuoi crearci problemi” fcinter1908

20:45 - Le squadre osservano un minuto di silenzio per commemorare le vittime del tragico terremoto in Turchia e Siria. 20.35 - Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, prima della partita co ...Edo De Laurentiis, vice presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ... Uno score decisamente povero per due giocatori calati pienamente nel progetto tecnico di Spalletti.