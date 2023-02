NAPOLI | SET CINEMATOGRAFICI E TANTI CASTING

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Campania ormai è sempre di più set cinematografico, dando possibilità di lavoro assime persone premiandoattori ed attrici che non sono famosi ma hanno talento e voglia di affermarsi. Strade che portano indietro nel tempo, come Via Petrarca dove sono apparse cabine telefoniche degli anni 80 per il set della quarta stagione della fiction RAI "L' AMICA GENIALE" tratta dai romanzi di Elena Ferrante diretto magistralmente dalla regista Laura Bispuri, la strada viene percorsa da auto di quell'epoca e gli attori con costumi e pettinature perfettamente in linea, attrazione per i passanti, spoilerando poi sui social i volti e i nomi dei nuovi attori che prenderanno il posto dei protagonisti delle stagioni precedenti. Tra pochi giorni c'è l'uscita del film commedia: Mixed by Erry diretto da Sydney Sibilia e vede tra i protagonisti Luigi ...