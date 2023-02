Napoli | nona vittoria interna consecutiva | Cremonese travolta | Inter per ora a -16

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Si mangia col presente”, aveva detto Luciano Spalletti. E col presente, iltiene viva la fuga record. Al ‘Maradona’, all’esame contro ladi Ballardini, la squadra azzurra vince e convince per 3-0. Decisivi i gol di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen ed Eljif Elmas per conquistare i tre punti del +16 sull’(impegnata domani con la Sampdoria). Si tratta della. Sarri ci riuscì nel settembre 2016 ma a cavallo di due campionati. Per una striscia simile nello stesso torneo, prima di Spalletti nella storia azzurra, bisogna tornare a William Garbutt nel 1931, Luis Vinicio nel 1975, Ottavio Bianchi nel 1987 e Alberto Bigon nel 1990. La ferita in Coppa Italia, l’unica fin qui della stagione, l’ha ...